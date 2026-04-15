Iran-Krieg: Israelische Verteidigungskräfte flogen fast 11.000 Angriffe auf Iran

Während der Kampfhandlungen mit dem Iran ab Ende Februar errangen Israel und die USA binnen kürzester Zeit die Luftüberlegenheit.

Während der 40 Tage dauernden Kampfhandlungen flogen die Pilotinnen und Piloten der israelischen Verteidigungskräfte laut israelischen Angaben etwa 10.800 Einsätze über dem Iran. Dabei nahmen die Verteidiger Israels militärische Ziele in der Islamischen Republik Iran ins Visier. Der Umstand, dass bei fast 11.000 Einsätzen kein einziges israelisches Luftfahrzeug von der iranischen Luftabwehr abgeschossen wurde, verdeutlicht, dass die USA und Israel de facto die absolute Luftüberlegenheit hatten. Selbst bei Tageslicht operierten israelische Kampfflugzeuge tief im iranischen Luftraum.

Während die israelischen Verteidigungskräfte gezielt militärische Infrastruktur des iranischen Terror-Regimes angriffen, feuerte der Iran 650 Raketen auf Israel - mit dem Ziel, wahllos Zivilisten zu ermorden. 24 unschuldige Zivilisten in Israel kamen durch den Luftterror der iranischen Islamisten ums Leben.

(red)