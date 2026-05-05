Emirates verbindet die Welt wieder: 96 % des globalen Streckennetzes wiederhergestellt

Emirates kehrt nahezu vollständig zum regulären Flugbetrieb zurück: 96 % des globalen Streckennetzes sind bereits wiederhergestellt. In den vergangenen Wochen hat die Fluggesellschaft ihren Flugbetrieb in Europa, Amerika, Afrika, Westasien, dem Nahen Osten/GCC, dem Fernen Osten und Australasien schrittweise wieder aufgenommen. Auch die Strecke Wien – Dubai wird mit einem täglichen Flug bedient.

Derzeit bringt Emirates Reisende zu 137 Destinationen in 72 Ländern und deckt damit nahezu das gesamte Streckennetz ab. Mit über 1.300 wöchentlichen Flügen erreicht die Airline aktuell rund 75 % der ursprünglichen Kapazität. Das Angebot wird täglich weiter ausgebaut und die Nachfrage unterstreicht die Rolle Dubais als zentrales Drehkreuz des weltweiten Reiseverkehrs. Selbst während des reduzierten Flugplans zwischen dem 1. März und 30. April 2026 beförderte Emirates rund 4,7 Millionen Passagiere.

Das Emirates Erlebnis mit flexiblen Buchungen

Emirates ist bekannt für ein erstklassiges Reiseerlebnis an Bord wie auch am Boden, geprägt von Komfort, Gastfreundschaft und einem hohen Serviceniveau. Die Airline schafft optimale Voraussetzungen, damit Reisende ihre nächsten Pläne mit Vertrauen, Komfort und Flexibilität umsetzen können.

Flexible Buchungen: Tickets, die seit dem 2. April 2026 ausgestellt wurden, beinhalten eine kostenlose Datumsänderung in allen Kabinenklassen. Reisende, die direkt bei Emirates buchen, können einen Tarif zudem 24 Stunden lang kostenlos reservieren.

Tickets, die seit dem 2. April 2026 ausgestellt wurden, beinhalten eine kostenlose Datumsänderung in allen Kabinenklassen. Reisende, die direkt bei Emirates buchen, können einen Tarif zudem 24 Stunden lang kostenlos reservieren. Dubai Connect: Für Reisende mit längeren Transitzeiten in Dubai von 6 bis 26 Stunden bietet das Dubai Connect-Programm von Emirates einen komfortablen Aufenthalt auf Kosten der Fluggesellschaft, inklusive Unterkunft in einem 4- oder 5-Sterne-Hotel, Flughafentransfers, Mahlzeiten sowie gegebenenfalls eines Einreisevisums für die VAE. Das Angebot ist für Buchungen in allen Kabinenklassen mit entsprechenden Umsteigezeiten verfügbar und kann bis zu 12 Stunden im Voraus über „Meine Buchung verwalten“ auf emirates.com gebucht werden. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Für Reisende mit längeren Transitzeiten in Dubai von 6 bis 26 Stunden bietet das Dubai Connect-Programm von Emirates einen komfortablen Aufenthalt auf Kosten der Fluggesellschaft, inklusive Unterkunft in einem 4- oder 5-Sterne-Hotel, Flughafentransfers, Mahlzeiten sowie gegebenenfalls eines Einreisevisums für die VAE. Das Angebot ist für Buchungen in allen Kabinenklassen mit entsprechenden Umsteigezeiten verfügbar und kann bis zu 12 Stunden im Voraus über „Meine Buchung verwalten“ auf emirates.com gebucht werden. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Skywards: Bis zum 31. August 2026 können Emirates Skywards-Mitglieder durch reduzierte Status-Anforderungen und Bonus-Statusmeilen auf Emirates- und flydubai-Flügen schneller die Premium-Stufen des Programms erreichen.

An Bord bietet Emirates ihren Reisenden neben hohem Komfort ein besonderes kulinarisches Erlebnis mit regional inspirierten Mehrgang-Menüs und einer großen Auswahl hochwertiger Getränke. Das Inflight-Entertainmentsystem ice sorgt mit über 6.500 Kanälen unterdessen für gute Unterhaltung über den Wolken. Zudem bietet Emirates Highspeed-WLAN auf allen Flügen, auf 28 Flugzeugen bereits die neue Starlink-Verbindung.

Emirates bedient derzeit einen täglichen Flug von und nach Wien und gewährleistet damit eine regelmäßige Verbindung für Reisende zwischen Österreich und dem internationalen Drehkreuz Dubai.

(red SM / EK)