Acht Tote bei Absturz von B-52 Bomber in den USA

Das Unglück ereignete sich kurz nach dem Start von einem kalifornischen Luftwaffenstützpunkt.

Die B-52 war auf der Edwards Air Force Base gestartet. An Bord befanden sich acht Personen. Üblicherweise besteht die Besatzung aus fünf Crewmitgliedern. Es soll sich um einen "Testflug" gehandelt haben, weshalb zusätzliches Personal an Bord war.

Unmittelbar nach dem Start stürzte die Maschine ab und explodierte. Es gab keine Überlebenden. Die Unfallursache werde nun untersucht, wie die US-Streitkräfte offiziell mitteilten.

Die B-52 ist ein achtstrahliger strategischer Langstreckenbomber. Der Erstflug dieses Typs fand im Jahr 1952 statt. Bis 1962 verließen mehr als 700 Exemplare die Produktionshallen von Boeing. Aktuell haben die US-Streitkräfte noch etwa 70 Maschinen im Bestand. Zuletzt kam die B-52 während des Iran-Krieges zum Einsatz. Die jüngsten Maschinen sind dabei schon jetzt mehr als ein halbes Jahrhundert alt.

(red PW / JK / CvD HP)