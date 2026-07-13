Tote bei Flugzeugabsturz in Niederösterreich

Zwei Tote und zwei Schwerverletzte forderte der Absturz eines einmotorigen Flugzeuges am Sonntag in Niederösterreich.

Im Gemeindegebiet von Gaming ereignete sich am 12. Juli 2026, gegen 11:45 Uhr, ein tragischer Flugunfall. Ein Kleinflugzeug, das vom Flugplatz Seitenstetten gestartet war, stürzte mit vier Personen an Bord aus bislang unbekannter Ursache in unwegsamem Gelände ab. Für den 47-jährigen Piloten und seine 47-jährige Passagierin kam jede Hilfe zu spät; sie erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Ein 41-jähriger Mann sowie eine 15-jährige Jugendliche erlitten Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Ermittlungsbereich Leib/Leben und Assistenzbereich Tatort) hat die Erhebungen zur Unfallursache übernommen. Zudem wurde die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes in die Erhebungen eingebunden.

(red MK / CvD / LPD NÖ)