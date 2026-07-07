Boeing 737-400 vor Pakistan vermisst - Suchaktion läuft

Eine Frachtmaschine verschwand vor der pakistanischen Küste vom Radar. Es wird befürchtet, dass der Zweistrahler abgestürzt ist.

Der Boeing 737-400 Frachter der K2 Airways Cargo befand sich auf dem Weg von Sharjah (Vereinigte Arabische Emirate) nach Karatschi (Pakistan). Der Start in Sharjah erfolgte gegen 15 Uhr UTC. An Bord befanden sich ersten Berichten zufolge fünf Besatzungsmitglieder. Über dem Golf von Oman stieg die zum Frachter umgerüstete Boeing 737-400 auf ihre Reiseflughöhe von 35.000 Fuß.

Nach rund 1 Stunde und 15 Minuten Flugzeit verschwand die Maschine über dem Golf von Oman plötzlich vom Radar. Zuvor hatte die Crew unbestätigten Berichten zufolge gegenüber der Flugsicherung noch Probleme gemeldet. Eine Suchaktion wurde in die Wege geleitet.

Das vermisste Flugzeug mit der Kennung AP-BOI wurde 1999 als Neuflugzeug an die russische Aeroflot ausgeliefert und flog später für Garuda Indonesia. 2012 wurde sie zum Frachter umgebaut und wurde als OE-IAT von TNT und später ASL Belgium Airlines genutzt. Im September 2023 wurde das Flugzeug außer Dienst gestellt und eingemottet. Im Dezember 2024 übernahm die pakistanische K2 Airways Airways Cargo das Flugzeug und registrierte es unter der Kennung AP-BOI. Die 27 Jahre alte Maschine war (ist) das einzige Flugzeug der privaten pakistanischen Frachtfluggesellschaft.

Text & Foto: Patrick Huber