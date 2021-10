Vorbild Pakistan: De facto Impfpflicht in vielen Lebensbereichen

Kaum eine Branche ist von der Corona-Pandemie so hart getroffen wie die Luftfahrt. Trotzdem fehlt der Politik immer noch der Mut, eine Impfpflicht zumindest für (Flug-) Reisen zu erlassen. Ausgerechnet das radikal-islamische Pakistan setzt in Sachen Corona-Bekämpfung jetzt neue Maßstäbe, an denen sich auch der Westen dringend orientieren sollte.