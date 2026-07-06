Neuauflage des Buches "Wolkenritt mit Gegenwind" von Montana Austria Stewardess Ira Knechtel geplant

Vor mittlerweile 10 Jahren veröffentlichte die heute auf Sri Lanka lebende Niederösterreicherin Ira Knechtel ihre Erinnerungen an ihre Zeit als Stewardess bei Montana Austria in Buchform. Aufgrund nach wie vor anhaltender Nachfrage ist jetzt eine Neuauflage des Buches "Wolkenritt mit Gegenwind - unglaubliche aber wahre Erlebnisse einer Stewardess" geplant.

Die Buchpräsentation von Ira Knechtel 2016 auf dem Flugplatz Bad Vöslau wurde zu einer Zusammenkunft ehemaliger Montana Austria Mitarbeiter. Das Buch "Wolkenritt mit Hindernissen - unglaubliche aber wahre Erlebnisse einer Stewardess" erschien damals im Carinaverlag, ist aber seit vielen Jahren vergriffen. Aktuell werden gut erhaltene Exemplare über Antiquariate um teils mehr als 80 Euro gehandelt, wie dieses Amazon-Inserat zeigt.

Die mittlerweile auf Sri Lanka lebende Autorin Ira Knechtel (sie veröffentlichte kürzlich ihren ersten Gedichtband) plant deshalb eine Neuauflage, wie sie gegenüber Austrian Wings verriet. Einen genauen Zeitplan dafür gibt es noch nicht, aber bis 2027 könnte es soweit sein.

Während es sich bei Ira Knechtels Erzählungen um persönliche Erinnerungen aus der Sicht einer Mitarbeiterin handelt, erschien 2024 ein Buch von Austrian Wings Ur-Gestein und Buchautor Patrick Huber, das die Geschichte der Montana Austria in Sachbuchform nachzeichnet. Es ist unter Angabe der ISBN in jeder österreichischen und deutschen Buchhandlung sowie über den Onlineshop des Verlages oder (ein Beispiel) über den Falter Buchshop zu beziehen. Außerdem arbeitet Cpt. Gerhard Gruber aktuell an einem Buch über Montana Austria, diese in Vergessenheit geratene österreichische Fluglinie. Hier gibt es noch kein Erscheinungsdatum.

(red)