EL AL veröffentlicht Ergebnisse für das zweite Quartal 2026

EL AL schloss das Quartal mit einem deutlichen Anstieg der Geschäftstätigkeit ab. Die verfügbaren Sitzplatzkilometer lagen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal um rund 9 % höher, begleitet von einer hohen Auslastung sowie einem Wachstum bei Umsatz und Vorausbuchungen. Trotz der zu Beginn des Quartals aufgrund der Operation Roaring Lion erheblich eingeschränkten Geschäftstätigkeit konnte das Unternehmen ein stabiles EBITDAR erzielen und damit seine Widerstandsfähigkeit und operative Flexibilität unter Beweis stellen. Gleichzeitig setzte EL AL die Umsetzung seines langfristigen Strategieplans fort und trieb die Erweiterung und Modernisierung seiner Flotte voran: Zwei Boeing 737 wurden in die Flotte aufgenommen, zudem wurde die Umrüstung der Boeing 777 auf die neue Kabinenausstattung weitergeführt. Darüber hinaus führte EL AL EL AL Travel ein – eine Reiseplattform, die das Leistungsangebot für Kundinnen und Kunden erweitert und künftig ein wachsendes Angebot zusätzlicher Reisedienstleistungen bereitstellen soll.

Wesentliche Ergebnisse des zweiten Quartals 2026

Der Umsatz belief sich auf rund 986 Millionen US-Dollar, verglichen mit rund 777 Millionen US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal – ein Anstieg von etwa 27 %.

Die Available Seat Kilometers (ASK) stiegen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal um rund 9 %, was die Erweiterung der Flotte widerspiegelt.

Der Load Factor (LF) lag im Quartal bei rund 90 %, verglichen mit etwa 92 % im entsprechenden Vorjahresquartal. Dies war in erster Linie auf die Auswirkungen der Operation Roaring Lion zurückzuführen, da Sicherheitsbeschränkungen im April zu einer deutlich geringeren Auslastung führten. Im Juni erreichte der Load Factor rund 94 %.

Der Bestand an Vorausbuchungen zum Ende des zweiten Quartals, basierend auf abgegrenzten Erlösen aus dem Vorverkauf von Flugtickets und Gutscheinen, belief sich auf rund 1,4 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,2 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres – ein Anstieg von rund 20 %.

Das EBITDAR betrug rund 222 Millionen US-Dollar, verglichen mit etwa 179 Millionen US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Ohne die Auswirkungen der Operationen Roaring Lion und Rising Lion hielt das Unternehmen trotz höherer Betriebskosten und ungünstiger Wechselkursentwicklungen ein vergleichbares EBITDAR-Niveau.

Der Revenue per available Seat Kilometer (RASK) lag bei rund 11,56 US-Cent und damit etwa 12 % über dem Wert des entsprechenden Vorjahresquartals.

Die geschätzten Auswirkungen der Operation Roaring Lion beliefen sich in diesem Quartal auf einen Verlust nach Steuern von rund 55 Millionen US-Dollar. Weitere rund 90 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Operation wurden bereits im ersten Quartal erfasst.

Der Nettofinanzertrag belief sich auf rund 31 Millionen US-Dollar, verglichen mit Finanzaufwendungen von rund 4 Millionen US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Der Finanzertrag spiegelt das effektive langfristige Management und die Investition der Liquiditätsbestände des Unternehmens wider.

Der Nettogewinn betrug rund 132 Millionen US-Dollar, verglichen mit rund 66 Millionen US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Der Anstieg ist auf ein höheres EBITDAR sowie gestiegene Finanzerträge zurückzuführen.

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf rund 359 Millionen US-Dollar, verglichen mit rund 344 Millionen US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal – ein Anstieg von etwa 5 %.

Das Eigenkapital belief sich zum 30. Juni 2026 auf rund 1,129 Milliarden US-Dollar, verglichen mit rund 1,048 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2025.

Die Bruttofinanzverbindlichkeiten beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf rund 1,166 Milliarden US-Dollar. Die verfügbaren liquiden Mittel betrugen rund 2,062 Milliarden US-Dollar, was einer Netto-Cash-Position von rund 896 Millionen US-Dollar entspricht.

Das Matmid Frequent Flyer Programm zählte zum 30. Juni 2026 rund 3,7 Millionen Mitglieder, ein Zuwachs von etwa 270.000 Mitgliedern gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Zahl der Fly Card-Kreditkarten stieg um rund 33.000 auf etwa 514.000. Die Quote der identifizierten Käufe unter den Mitgliedern des Treueprogramms lag im Jahr 2026 bei rund 58 %.

Levy Halevy, CEO von EL AL: „Wir haben das zweite Quartal mit starken Ergebnissen abgeschlossen, obwohl wir aufgrund der Operation Roaring Lion nur zwei Monate unter regulären Betriebsbedingungen operieren konnten. Im Verlauf des Quartals verzeichneten wir eine hohe Nachfrage nach EL-AL-Flügen, was sich in Rekordwerten bei den Verkäufen und Vorausbuchungen widerspiegelte. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal, das die Operation Rising Lion umfasste, konnten wir trotz deutlich höherer Betriebskosten infolge gestiegener Treibstoffpreise und Wechselkursentwicklungen ein stabiles EBITDAR erzielen. Wir erwarten, auch in der zweiten Jahreshälfte eine starke Geschäftsentwicklung fortzusetzen. Im Laufe des Quartals haben wir unsere Flotte weiter ausgebaut und modernisiert. Mit der Übernahme von zwei weiteren Boeing 737-Flugzeugen – zusätzlich zu den beiden Schmalrumpfflugzeugen, die wir bereits zu Beginn dieses Jahres erworben haben – unterstützen wir das Wachstum unseres Flugbetriebs. Gleichzeitig diversifizieren wir unsere Erlösquellen, unter anderem durch die Einführung von EL AL Travel für die rund 3,7 Millionen Mitglieder unseres Treueprogramms. Unser Fokus liegt weiterhin auf der Verbesserung des Kundenerlebnisses. So haben wir unter anderem eine Vereinbarung mit Starlink zur Bereitstellung von Internet an Bord unterzeichnet. Die Ergebnisse und die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens sind dem außergewöhnlichen Einsatz unserer Mitarbeitenden zu verdanken, die in dieser anspruchsvollen Zeit jede Herausforderung gemeistert haben. Derzeit führen wir einen erweiterten Sommerflugplan durch und arbeiten weiterhin daran, das Kundenerlebnis sowohl an Bord als auch am Boden kontinuierlich zu verbessern.“

EL AL Chief Financial Officer Gil Feldman, CPA: „Im zweiten Quartal verzeichneten wir eine starke Nachfrage und konnten unsere operativen Kennzahlen weiter verbessern. Die Quartalsergebnisse spiegeln die konsequente Umsetzung unserer Unternehmensstrategie sowie unsere Fähigkeit wider, trotz deutlich höherer Betriebskosten und ungünstiger Wechselkursentwicklungen weiter zu wachsen und gleichzeitig Profitabilität und Cashflow zu verbessern. Diese Entwicklung wurde durch unseren Fokus auf operative Exzellenz, finanzielle Disziplin und ein effizientes Ressourcenmanagement ermöglicht, während wir gleichzeitig weiter in die Wachstumstreiber des Unternehmens investierten. Darüber hinaus trug die effektive Anlage der Liquiditätsbestände des Unternehmens zu einer Verbesserung des Finanzergebnisses um rund 35 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr bei. Wir starten aus einer starken finanziellen Position in die zweite Jahreshälfte, gestützt auf eine solide Bilanz und eine hohe Liquidität. Auf Grundlage der aktuellen Geschäftsentwicklung, unseres hohen Bestands an Vorausbuchungen und der anhaltend starken Nachfrage erwarten wir weiteres Wachstum. Für das dritte Quartal rechnen wir, gemessen in available Seat Kilometers (ASK), mit einer Kapazitätssteigerung von rund 6 bis 10 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal. Wir bleiben auf die Umsetzung unseres Strategieplans fokussiert und sind überzeugt, auch künftig starke Ergebnisse erzielen zu können.“

(red HB / BS / LY)