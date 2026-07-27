Linke Israelhasser attackierten Flugmotorenhersteller ROTAX

Der österreichische Motorenhersteller Rotax liefert Antriebe für Flugzeuge und Drohnen. Verwirrte Linke begingen jetzt Hausfriedensbruch (es gilt die Unschuldsvermutung) bei Rotax. Ihre Begründung für die kriminelle Handlung ("Genozid durch Israel") ist eigentlich ein Fall für den Psychiater. Ein Kommentar.

Seit der Staatsgründung 1948 leidet Israel primär unter arabischem, islamistischen und linksextremen Terror. In den vergangenen Jahrzehnten "kooperierten" linke und arabische Terroristen häufig bei Terrorakten gegen Israel. Es kommt nicht von ungefähr, dass der israelische Botschafter in Deutschland den linken Antisemitismus neben dem islamistischen als "den gefährlichsten" sieht.

Auch der versuchte Genozid der islamistischen arabischen Terrororganisation Hamas aus dem Gaza-Streifen vom 7. Oktober 2023 wird nicht nur in Teilen der muslimischen Community sondern auch innerhalb der (politischen) Linken immer wieder als "Widerstand gegen Israel" verklärt. Sogar die SPÖ-Vorfeldorganisation SJ teilte im Nachgang des versuchten Hamas-Genozids an Israelis ein Posting, in der von der "Verteidigung von Gaza" gesprochen wurde. Konsequenzen für die Verantwortlichen der far left wing SPÖ-Vorfeldorganisation SJ blieben aus, SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler war auffallend ruhig.

Gleichzeitig sind es auffallend häufig linke und muslimische Kreise, die behaupten, Israel begehe bei seinen Verteidigungsschlägen gegen Islamisten einen "Genozid in Gaza". Das ist objektiv betrachtet natürlich totaler Unsinn, verbreitet von im Kopf offenbar ziemlich kruden Juden- und Israelhassern sowie von Menschen, die einfach keine Ahnung von der tatsächlichen Situation haben. Sie verbreiten Propaganda von Islamisten und merken nicht einmal, dass sie sich ausnutzen lassen. Lenin, bis heute in linken Kreisen von einigen als Idol verehrt, hätte sie vermutlich als "nützliche Idioten" bezeichnet.

Selbsternannte linke Aktivisten begingen jetzt bei der Firma Rotax Hausfriedensbruch. Ein linkes Medium titelte etwas von "Protest gegen Gaza-Genozid". Rotax liefert Motoren für Drohnen und die israelischen Verteidigungskräfte nutzen Drohnen für ihre Schläge gegen Islamisten und sonstige Terroristen.

Nun, die politische Linke hat ein gewaltiges Problem. Große Teile von ihr lassen sich von Islamisten als Multiplikatoren ihrer kranken verlogenen judenfeindlichen Botschaften instrumentalisieren und übernehmen deren Propaganda manchmal sogar aus persönlicher Überzeugung oder persönlicher Dummheit.

Die "Aktivisten" von Rotax sollten Nachhilfe in Geschichte nehmen und einen Psychiater aufsuchen. Israel hat in seiner ganzen Geschichte noch nie einen Genozid begangen. Arabische Terroristen, oftmals mit linker Unterstützung oder mit (indirekter) linker Billigung, haben dagegen genau das schon mehrfach an der jüdischen Bevölkerung Israels versucht. Wie dämlich (oder krank im Kopf) muss man eigentlich sein, um diese Fakten zu ignorieren? Oder anders gefragt: Haben diese linken Aktivisten, die seit Jahren gegen Israel hetzen, nach dem versuchten Genozid der Hamas an Israelis die palästinensische Botschaft in Wien (deren Botschafter sich in der Zeit im Bild geweigert hat, die Hamas als Terrororganisation zu bezeichnen) gestürmt und dort gegen den tatsächlichen versuchten Genozid an Israelis protestiert? Nein? Warum eigentlich nicht? Hier zeigt sich der linke Antisemitismus und die Verlogenheit von Teilen der politischen Linken wieder einmal ganz deutlich und ungeschminkt.

Für uns gilt daher: #westandwithisrael Denn "NIE WIEDER" ist jetzt.

Text: O. Grund

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