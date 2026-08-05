Großbrand in Niederösterreich: Sechs Löschhubschrauber im Einsatz

Mehr als 40 Feuerwehren mit über 500 Kameradinnen und Kameraden stehen seit Stunden bei einem riesigen Waldbrand im südlichen Niederösterreich im Einsatz. Unterstützt werden die bodengebundenen Einsatzkräfte von Löschhubschraubern des Bundesheeres und der Flugpolizei.

Bei tropischen Temperaturen brach am Mittwochnachmittag im Föhrenwald (zwischen Wiener Neustadt und Neunkirchen im südlichen Niederösterreich) ein heftiges Feuer aus, das nach wie vor andauert. Der niederösterreichische Landesfeuerwehrverband löste die höchste Alarmstufe aus. Mehr als 500 Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen von über 40 Wehren, darunter auch Kameraden aus dem Burgenland, stehen bei mehr als 40 Grad Außentemperatur seit Stunden im Einsatz.

Black Hawk des Bundesheeres als fliegende Feuerwehr, Symbolbild - Foto: www.der-rasende-reporter.info

Unterstützung erhalten die Feuerwehrleute aus der Luft. Zwei AW169 Lion sowie ein S-70 Black Hawk des Bundesheeres sind vor Ort und fliegen Löschangriffe aus der Luft. Zusätzlich entsandte auch die Flugpolizei drei Hubschrauber, die ebenfalls Wasser abwerfen. Es wird erwartet, dass der Brand die ganze Nacht andauert und auch morgen noch bekämpft werden muss.

(red)