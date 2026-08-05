Die linke irische Regierung fällt seit dem 7. Oktober 2023 immer wieder durch anti-israelische Agitation und terroristenfreundliche Statements und Handlungen auf. In ihrem regelrechten "Wahn", Israel zu boykottieren hat sich die irische Regierung jetzt aber selbst ganz ordentlich ins Knie geschossen. In der Luftfahrt-Welt sorgt das für hämisches Gelächter.

Manche linken Politiker und Aktivisten machen seit Jahrzehnten zum Teil gemeinsame Sache mit arabischen oder islamistischen Kräften in Nahost. Der israelische Botschafter in Deutschland bezeichnete den linken Antisemitismus kürzlich sogar als den "gefährlichsten". Vor allem seit dem versuchten Völkermord der palästinensischen islamistischen Terrororganisation Hamas an Israelis vom 7. Oktober 2023 hetzen viele linke Kräfte auf Social Media unentwegt gegen Israel, verbreiten das islamistische Narrativ vom angeblichen israelischen "Völkermord in Gaza", wo sich Israel legitim gegen die Aggression islamistischer Terroristen verteidigt und dabei so gut es geht Rücksicht auf die Zivilbevölkerung nimmt.

Diese Linken verbreiten die Lügen der Islamisten. Teile der politischen Linken lassen sich nämlich, und das zum Teil seit Jahrzehnten, einfach als nützliche Idioten der Islamisten und muslimischen Antisemiten instrumentalisieren, und merken das noch nicht einmal. Austrian Wings berichtete bereits mehrfach über diesen (W)Irrsinn.

Zu den größten politisch völlig unsachlichen Kritikern Israels zählt auch die linke Regierung Irlands. Wiederholt kamen von dort Statements und Handlungen, die von Unkenntnis der tatsächlichen Lage respektive von antisemitischer Dummheit zeugen. Eine dieser Maßnahmen macht Irland jetzt zum Gespött auf der internationalen Bühne.

In ihrem antiisraelischen "Wahn" verlangte die irische Regierung, dass aus ihrem Regierungsflugzeug vom Typ Dassault Falcon 6X, ein spezielles Navigationssystem einer israelischen Firma ausgebaut werden müsse. Das hat laut Luftfahrtexperten und ehemaligen Angehörigen des irischen Air Corps zur Folge, dass die Maschine nur bedingt einsatzbereit sei. Irland bestreitet das.

By the way, in anderen Luftfahrzeugen nutzt Irland weiterhin israelische Technik, allen Boykottaufrufen der linken irischen Regierung gegen die einzige Demokratie des Nahen Ostens, die sich gegen islamistischen Terrorismus verteidigt und dabei auch für Europas Sicherheit kämpft, zum Trotz.

(red)