Save the Date: Flugplatzfest mit Airshow am Spitzerberg

Das diesjährige Flugplatzfest am Spitzerberg findet am 26. und 27. September 2026 statt. Hier geht's zur großen Fotoreportage vom Flugplatzfest 2025.
Was ist für 20206 schon bekannt (Änderungen vorbehalten)?
- täglich ab 10.00 Uhr, ab 14:00 Uhr Airshow, unter anderem mit Extra 300, Pitts Special, 5-er Motorseglerverband, Boeing Stearman, Bücker Jungmann, Cessna L-19 Birddog, Piper L-4, Piper Pa-18 Super Cub
- außerdem die Flying Bulls mit ihren Warbirds
- ab ca. 16:00 Uhr Fortsetzung der Rundflüge bis 18:00 Uhr
- Mitfluggelegenheiten mit unterschiedlichen Flugzeugen und Hubschraubern
- Mitfluggelegenheit in der Antonov II, dem größten Doppeldecker der Welt
- Modellflugshow
- Präsentation Polizei- und ÖAMTC-Hubschrauber (Static Display)
- Präsentation Oldtimer Fahrzeuge, Motor- und Segelflugzeuge
- Selbst fliegen im Flugsimulator für Helikopter und Segelflugzeug
- Hangarführungen täglich 11:30 und 16:30 Uhr
- Prosecco Prinzessinn & Tombola Sa.+So.
- Gemütliches Beisammensein – Open End, die Gastlichkeit am Flugplatz
(red / FSZ Spitzerberg)