LaudaMotion-Belegschaft wendet sich an Politik und Gewerkschaft

Dringendes Ersuchen, den 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des fliegenden Personals der LAUDA-MOTION GmbH den Arbeitsplatz am Standort Wiener Flughafen durch „Corona-Kurzarbeit“ zu erhalten.



Sehr geehrter Herr Fachbereichsvorsitzender,

sehr geehrter Herr Fachbereichssekretär,

sehr geehrte Frau Assistentin,



wir wenden uns mit dem dringenden Ersuchen an Sie persönlich, unseren Arbeitsplatz und unsere Existenz am Standort Flughafen Wien durch die angesuchte „Corona-Kurzarbeit“ weiter zu erhalten und begründen wie folgt:

Die IST-Situation in Kürze aus unserer Sicht:



1) Wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben per E-Mail unsere Zustimmung zur „Corona-Kurzarbeit“ bekundet, persönliche Unterschriften waren wegen Ausgangssperren, Quarantäne etc. genauso nicht möglich wie Besprechungen oder Meetings etc.;

2) Die Laudamotion GmbH hat daraufhin beim AMS um die „Corona-Kurzarbeit“ angesucht;

3) Die WKÖ hat durch Unterschrift ihre Zustimmung erteilt;

4) Der Betriebsrat ist derzeit strittig und erst ein Gerichtsurteil wird die Rechtswirksamkeit feststellen – zu spät aber, um in diesem Fall noch etwas zu bewirken;

5) Deshalb ersuchen wir in aller Deutlichkeit und Höflichkeit, nun VORRANGIG dieser „Corona-Kurzarbeit“ unter diesem Ausnahmezustand zuzustimmen;

6) Die „Corona-Kurzarbeit“ ist ein Rückfluss unserer geleisteten Steuern und Abgaben an diesem Standort und auch daraus leiten wir als Beschäftigte einen Anspruch in dieser Notsituation ab;

7) Kommt die „Corona-Kurzarbeit“ wegen des Fehlens Ihrer Zustimmung nicht zustande, werden 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gekündigt, verlieren ihren Arbeitsplatz und werden – auf Grund der vollkommen unsicheren Situation rund um die Bekämpfung des CORONA-Virus – auch keinen Arbeitsplatz mehr am Boden oder in der Luft bekommen.



Das ist das Horrorszenario, verbunden mit dramatischen Folgen bis hin zu Existenzverlusten sowie Unsicherheit und Angst in den betroffenen Familien. Es wäre mehr als fatal, wenn die angesuchte „Corona-Kurzarbeit“ ausgerechnet an unserer eigenen gewerkschaftlichen Vertretung scheitert und sehr viele unserer 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die familiären Existenzgrundlagen verlieren würden.

Wir haben Verständnis dafür, dass Ihnen die Sache mit der Bekämpfung des rechtmäßigen Zustandekommens des Betriebsrates ein Dorn im Auge ist. Unter Abwägen der IST-Situation, einer noch nie dagewesenen Belastung der Republik Österreich wie des Arbeits- und Wirtschaftsstandortes ersuchen und bitten wir aber, dies alles zurückzustellen und mit der Unterschrift zur Kurzarbeit das existenzielle Interesse von 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erstrangig zu vertreten und abzusichern. Wird gekündigt, verlieren die meisten von uns dauerhaft ihren Arbeitsplatz und ihre familiäre und wirtschaftliche Existenz wegen einer fehlenden Unterschrift.

Mit besten Grüßen verbleiben die Unterzeichner (das Schreiben ist seit heute, 28. März 2020, 13:00 MET, im Umlauf):



Für das Cockpit:

Für die Kabine:

(red / Belegschaft LaudaMotion)