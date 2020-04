Noch keine Regelung zur Kurzarbeit für Laudamotion Crews in Deutschland

Die Gesprächsaufforderungen seitens der Vereinigung Cockpit (VC) an die Geschäftsführung der Laudamotion sind seit Wochen unbeantwortet geblieben. Dabei hat der Mutterkonzern Ryanair für seine in Deutschland stationierten Pilotinnen und Piloten jüngst einen Tarifvertrag über Kurzarbeit mit dem Tarifpartner VC unterzeichnet. Es ist absurd, dass den in der VC organisierten Cockpit-Mitarbeitern der Tochterfirma Laudamotion dies bislang verwehrt bleibt, so die Vereinigung Cockpit in einer Aussendung.



Die Vereinigung Cockpit ist der Verband der Verkehrsflugzeugführer, Verkehrshubschrauberführer, Flugingenieure und Fluglehrer für die entsprechenden Lizenzen in Deutschland.Sie vertritt die Interessen von heute rund 10.000 Cockpitbesatzungsmitgliedern aus allen deutschen Flugbetrieben. Neben den größeren Deutschen Luftfahrtunternehmen ist sie auch Tarifvertragspartner der MaltaAir, dem Arbeitgeber der in Deutschland stationierten Ryanair-Piloten.

(red / VC)