Kritik an "Sinnlos-Flügen" von LaudaMotion

Der Flugbetrieb der in Österreich beheimateten Airlines ruht eigentlich - abgesehen von Evakuierungsflügen für im Ausland gestrandete Österreicher in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung.

Doch trotzdem sind nahezu täglich mehrere Maschinen des österreichischen Ryanair-Ablegers LaudaMotion in der Luft und ziehen ohne Passagiere ihre Runden über Österreich.

Die Airline selbst erklärte das kürzlich gegenüber Medien damit, so die "Flugfähigkeit" der Maschinen erhalten zu wollen.

Doch die Beschwerden über diese "Sinnlos-Flüge" häufen sich, denn einerseits verursachen sie vermeidbaren Fluglärm, andererseits sind sie eine unnötige Umweltbelastung und technisch nicht zwingend notwendig.

"Ich kenne keine andere Fluggesellschaft, die so einen Unsinn macht. Die Flugfähigkeit kann auch am Boden durch umfangreiche Wartungsmaßnahmen erhalten werden. Das was LaudaMotion hier macht, ist aus meiner Sicht wirtschaftlich und ökologisch mehr als fragwürdig", schildert ein für den A320 lizenzierter Techniker gegenüber Austrian Wings.

Allein für heute sind sieben Flüge mit de facto leeren Maschinen von LaudaMotion geplant - Foto: Screenshot Flughafen Wien Homepage

Auch einzelne politische Vertreter haben bereits angekündigt, den Sachverhalt zu prüfen und gegebenenfalls offiziell Protest gegen die Durchführung dieser Flüge einzulegen.

