LaudaMotion-Piloten: Offener Brief (angeblich) von Piloten aufgetaucht

An Politiker und mehrere Medien wurde heute ein offener Brief ausgeschickt, der angeblich von LaudaMotion-Piloten stammt. Doch etliche Fragen sind offen.

In dem Schreiben (es liegt Austrian Wings vor) äußern sich die Piloten zur aktuellen Corona-Krise und dazu, dass die Kurzarbeit für die 550 Mitarbeiter am Standort Wien zwar beantragt wurde, aber nicht genehmigt werden könne. Wörtlich heißt es darin: "Auf dem Rücken der Pilotinnen und Piloten der Laudamotion GmbH wird ein Machtkampf der Gewerkschaft zelebriert und damit über 500 Arbeitsplätze gefährdet." Deshalb wende man sich an die Politik um Hilfe.

Fakt ist: Damit Kurzarbeit genehmigt werden kann, braucht es die Zustimmung des Betriebsrates. Einen solchen hat LaudaMotion zwar, doch die Geschäftsführung der österreichischen Ryanair-Tochter unter Andreas Gruber verweigert die Anerkennung der demokratisch gewählten Personalvertretung. Ebenso Micheal O' Leary von der Konzernmutter Ryanair.

Zu dem offenen Brief, der angeblich die Ansicht der LaudaMotion-Piloten wiedergibt, bleiben allerdings jede Menge Fragen offen: Er ist nicht namentlich unterzeichnet, die Aussendung erfolgte über eine private GMX-Adresse. Laut Austrian Wings Informanten aus LaudaMotion-Kreisen soll nämlich keineswegs die gesamte Belegschaft hinter dieser Aktion stehen. Hier werde eine Einigkeit suggeriert, die es so nicht gebe. Es ist nicht unabhängig nachprüfbar, wie viel Prozent der Piloten diesen Brief unterzeichnet haben, sofern er authentisch sein sollte.

"Natürlich haben wir alle Sorge um unseren Arbeitsplatz, das ist keine Frage. Aber die Schuld, dass bei der Kurzarbeit nichts weiter geht, liegt aus meiner Sicht ausschließlich beim Unternehmen. Wir haben einen Betriebsrat und wenn Andreas Gruber und Michael O'Leary eine legitime Vertretung von uns Arbeitnehmern nicht anerkennen, ist das nicht unsere Schuld. Die Geschäftsführung bräuchte nur mit unserem Betriebsrat zu sprechen und vermutlich wäre dann binnen weniger Stunden die Kurzarbeitsvereinbarung unterschriftsreif. Ich und viele Kolleginnen glauben, dass dieser offene Brief von einer kleinen Gruppe Piloten kommt, die der Geschäftsleitung nahestehen", so eine Flugbegleiterin gegenüber unserer Redaktion.

Austrian Wings hat bei jener Person, die den offenen Brief von ihrer GMX-Adresse versendet hat, nachgefragt und um eine entsprechende Stellungnahme gebeten.

(red)