Nächster AUA-Evakuierungsflug in der Luft

Aktuell befindet sich eine Boeing 777-200ER der Austrian Airlines auf dem Weg von Wien nach Marrakesch. An Bord der Maschine mit der Flugnummer OS 1421 befindet sich derzeit ausschließlich die Crew. In Marrakesch werden dann etwa 270 bis 280 Österreicher an Bord gehen, um in die Heimat zu fliegen. Flug OS 1006 soll gegen ein Uhr Früh in Wien Schwechat landen.

Die Crew der OE-LPE besteht ausschließlich aus Freiwilligen - wie schon letzten Evakuierungsflug nach Italien, Austrian Wings berichtete.

(red)