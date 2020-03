AUA: Auch heute hebt wieder Evakuierungsflug ab

Boeing 777 soll in Kürze nach Marokko starten.

Die österreichische Lufthansa-Tochter Austrian Airlines arbeitet in Zusammenarbeit mit dem Außenministerium hart daran, im Ausland gestrandete Österreich - kolportiert wird eine Zahl von rund 30.000 Menschen - zurück in die Heimat zu bringen. Aufgrund geschlossener Grenzen und zahlreicher eingestellter Flugverbindungen ist dies nur noch auf diesem Weg möglich. Bereits gestern hatte die AUA einen Flug nach Marrakesch durchgeführt, um in Nordafrika gestrandete österreichische Staatsbürger zurück zu holen.

In diesen Minuten bereitet sich die freiwillige Besatzung einer Boeing 777 auf die nächste Rotation nach Marrakesch vor. Die Maschine wird gegen 11:30 Uhr starten und heute Abend in Wien Schwechat zurück erwartet.

(red)