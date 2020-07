Grünes Licht von EU-Kommission für Austrian Airlines-Hilfspaket

Damit sind die meisten Voraussetzungen für die Umsetzung des Hilfspaketes der Austrian Airlines geschaffen, lediglich die Zustimmung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) der deutschen Bundesregierung ist noch ausständig.

Nach dreimonatiger Zwangspause ist Austrian Airlines aktuell dabei den Betrieb schrittweise wieder hochzufahren. Seit der Wiederaufnahme der Kurz- und Mittelstreckenflüge am 15. Juni und dem Langstrecken-Start am 1. Juli fliegt die heimische Airline weiter auf Sicht. „Hinter uns liegen die herausforderndsten Monate in der Geschichte unserer Austrian Airlines. Mit dem grünen Licht der EU Kommission können wir nun zuversichtlich in die Zukunft blicken und auch der österreichischen Wirtschaft wieder vollen Schub geben. Dafür sind wir sehr dankbar,“ kommentiert Austrian Airlines CEO Alexis von Hoensbroech die Entscheidung.

(red / OS)