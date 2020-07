CFO Wolfgang Jani verlässt Austrian Airlines (AUA)

Der Finanzchef von Austrian Airlines, Wolfgang Jani, wird das Unternehmen per Ende August 2020 verlassen. Er war im April 2018 als Chief Financial Officer (CFO) in den Vorstand berufen worden. Nun nimmt er den erfolgreichen Abschluss des Corona-Finanzierungspakets zum Anlass, sich zurückzuziehen. Er wird sich zukünftig neuen Projekten und Herausforderungen außerhalb des Lufthansa Konzerns widmen. Das Vorstandsressort „Finanzwesen“ wird nicht nachbesetzt und ab 1. September 2020 von CCO Andreas Otto, übernommen. Damit verkleinert sich der Vorstand auf CEO Alexis von Hoensbroech, CCO & CFO Andreas Otto und COO Jens Ritter als erweiterter Vorstand.

Das AUA-Hauptbüro am Flughafen Wien - Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew

Christina Foerster, Vorsitzende des Aufsichtsrats, dazu: „Wolfgang Jani hat gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen das Strategieprogramm #DriveTo25 entwickelt, um das Unternehmen auf das harte Wettbewerbsumfeld in Österreich auszurichten. Für eines der Kernthemen, das Prozesseffizienzprogramm „PE20“, war er Projektinitiator und -sponsor. Hervorgerufen durch die COVID-19 Krise, hat sich Wolfgang Jani in den vergangenen Monaten federführend um die Sicherstellung der Finanzierung und um die positive Fortbestehensprognose des Unternehmens gekümmert. Es waren ausnahmslos schwierige und herausfordernde Themen, mit denen er in den mehr als zwei Jahren Amtszeit konfrontiert war. Im Namen von Aufsichtsrat und Vorstand möchte ich unseren großen Dank für seine Arbeit zum Ausdruck bringen. Wir wünschen Wolfgang Jani für den weiteren Weg alles Gute.“

(red / OS)