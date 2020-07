AUA hat Langstreckenflüge wieder aufgenommen.

++ DIESEN BEITRAG ERGÄNZEN WIR DEMNÄCHST MIT WEITEREM AKTUELLEN FOTOMATERIAL ++

Am 19. März zwang die weltweite Corona-Pandemie die AUA zur Einstellung des Flugbetriebes. Nach dreimonatiger Zwangspause konnte die AUA dann am 15. Juni zunächst den Europaverkehr wieder aufnehmen. Heute sollen erste Langstreckenflüge folgen.

Den Anfang macht Flug OS 089, der um 10:15 Uhr nach Newark abheben soll, gefolgt von OS 065 um 10:25 Uhr nach Chicago. Zehn Minuten später, um 10:35 Uhr startet dann OS 093 nach Washington.

Sowohl am Flughafen Wien als auch an Bord der AUA-Flüge gilt eine strenge Maskenpflicht.

Die OE-LAX nach Newark beim Start auf der Piste 16

Mediziner wegen Disziplinlosigkeit der Massen besorgt

Angesichts wieder deutlich steigender Corona-Infektionszahlen zu Beginn der Ferienzeit warnen Mediziner vor zu viel Sorglosigkeit, vor allem im Urlaub. So musste kürzlich eine ganze Schule in Niederösterreich gesperrt werden. Weiterhin gelte: Abstand halten, idealerweise einen Mund-Nasenschutz tragen, regelmäßig Händewaschen oder die Hände desinfizieren, um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren.

"Das Virus ist nicht auf Urlaub, es ist weiterhin unter uns und es ist hochgefährlich.“

Gesundheitsminister Rudolf Anschober

Bislang starben weltweit mehr 500.000 Menschen an den Folgen des Virus. Auch in Österreich klettert die Zahl der Neuinfektionen derzeit wieder stark in die Höhe, was mit einer zunehmenden Disziplinlosigkeit der Bevölkerung zusammenhängen dürfte.

Es ist auch fraglich, wie diszipliniert Passagiere die Maskenpflicht auf einem acht- bis zehnstündigen Langstreckenflug einhalten.

(red HP)