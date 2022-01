Sag zum Abschied leise Servus: AUA hat A319-Ausflottung abgeschlossen

Als Folge der Coronakrise kündigte die rot-weiß-rote Traditionsfluggesellschaft Austrian Airlines im Frühjahr 2020 an, die A319-Flotte vollständig stillzulegen. Im Sommer des heurigen Jahres verließ die erste Maschine dieses Typs die Flotte. Am 1. Jänner 2022 war die Ausflottung abgeschlossen. Der letzte kommerzielle Passagierflug mit einer Maschine dieses Typs wurde von der OE-LDE auf der Strecke Wien - Tirana - Wien durchgeführt. Als vorletzte Maschine hatte die OE-LDD die Flotte verlassen. Die Maschinen wruden beziehungsweise werden an die Lufthansa Cityline abgegeben.

Der A319 wurde im Rahmen der Flottenumstellung von MD-80 auf die A320-Reihe beschafft. Insgesamt flogen sieben Maschinen dieses Typs für die AUA - die OE-LDA, OE-LDB, OE-LDC, OE-LDF, OE-LDD, OE-LDE und die OE-LDG.

Mit einer Länge von 33,8 Metern ist der A319 das zweitkleinste Mitglied der A320-Familie. Laut Angaben des Unternehmens setzte die AUA die Maschinen auf Strecken bis zu 3.000 Kilometern Länge ein. Allerdings flogen die A319 der AUA auch regelmäßig längere Strecken, etwa bis nach Teheran.

