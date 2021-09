Schweizer Pilotengewerkschaft Aeropers: "Corona-Impfung bietet bestmöglichen Schutz"

Rund um die Einführung und Umsetzung der Impfpflicht finden zwischen den Sozialpartnern weiterhin lediglich konsultative Gespräche statt. Der AEROPERS-Vorstand bedauert, dass bisher nur einzelne seiner Vorschläge von SWISS berücksichtigt wurden.

Der Pilotenverband ist aber trotzdem der Meinung, dass die Verhältnismäßigkeit, basierend auf der Fürsorgeplicht der SWISS, aktuell gegeben ist. Da die Einreisebestimmungen sehr volatil sind, könnten aber auch betriebliche Gründe die Verhältnismäßigkeit sehr bald zusätzlich stützen.

Persönlicher Kommentar der Chefredaktion

Schluss mit diesem halbgaren Herumgeeiere! Es braucht zumindest europaweit eine generelle Impfpflicht für Airline-Personal und Passagiere, am besten für die gesamte Bevölkerung. Ausnahmen darf es ausschließlich dann geben, wenn eine Impfung aus medizinischen Gründen nicht möglich ist. Reisen an sich ist nachweislich ein Pandemietreiber. Unabhängig davon haben wir in Österreich bereits wieder die Situation, dass neben Routineoperationen sogar schon Hirntumor-Operationen abgesagt werden müssen, weil egoistische unverantwortliche ungeimpfte Covidioten völlig vermeidbar Intensivbetten belegen. Im Wiener AKH sind sogar 100 Prozent der Corona-Intensivpatienten ungeimpft. Eine generelle Impfpflicht für alle Bürger wäre laut der Rechtsanwältin Rebecca Oberdorfer juristisch durchaus umsetzbar. Aber mit der derzeitigen Situation, medizinisch unqualifizierten und damit in diesem Bereich völlig ahnungslosen Menschen die Entscheidung über ihren Beitrag zur Pandemiebekämpfung zu überlassen, kommen wir nicht weiter. Schon gar nicht, wenn wir wieder Reisemöglichkeiten wie vor der Pandemie haben wollen. Eine andere Alternative wäre, dass freiwillig Ungeimpfte im Fall einer Corona-Infektion kein Spitalsbett mehr erhalten oder zumindest die gesamten Kosten selbst tragen müssten. Dafür bräuchte es allerdings Mut und Rückgrat bei den politisch Verantwortlichen. Und das haben bislang nach meiner Einschätzung weder Kanzler "Basti-Fantasti" noch der Gesundheitsminister gezeigt. Anstatt medizinisch sinnvolle Maßnahmen umzusetzen, reden sie der medizinisch völlig ahnungslosen Masse lieber nach dem Maul ...

(red)