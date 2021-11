Austrian Wings Fotoreportage: Zur Coronaimpfung in die Triple Seven der AUA

Die Coronaimpfung schützt. Das sollte mittlerweile, zumindest theoretisch, selbst den größten Skeptikern im Land klar sein. Neben zahllosen wissenschaftlichen Studien spricht auch das Faktum, dass zwischen 75 und 100 Prozent aller Corona-Intensivpatienten in den Spitälern ungeimpft sind, eine klare Sprache. Doch leider gibt es in Österreich trotz der wissenschaftlich eindeutigen Faktenlage immer noch zu viele Menschen, die sich aufgrund irrationaler Ängste, aufgrund von Verschwörungstheorien oder auch aufgrund der teilweise medizinischen Fakenews, die der mitunter auf mich (w)irr wirkende Herbert Kickl von der FPÖ zeitweise munter verbreitet, gegen die hochwirksame Schutzimpfung entscheiden. AUA, Rotes Kreuz und Flughafen als verantwortungsbewusste Institutionen dagegen leisteten jetzt einen großartigen Beitrag zur Pandemiebekämpfung und luden zur Impfung in eine Boeing 777 auf dem Flughafen Wien ein - mit Erfolg, eine Wiederholung der Aktion ist nicht ausgeschlossen. Austrian Wings war dabei.

Österreichweit sind 75 Prozent aller Corona-Intensivpatienten ungeimpft, in einigen Krankenhäusern beziehungsweise Stationen sind es sogar 100 Prozent. Aufgrund dieser verantwortungslosen Menschen (ausgenommen natürlich jene Patienten, bei denen eine Impfung aus medizinischen Gründen einfach nicht möglich war/ist) müssen bereits seit Monaten wieder planbare Operationen verschoben werden. Andere Patienten müssen also unter Impfverweigerern und Covidioten leiden, werden von diesem Menschenschlag regelrecht in Geiselhaft genommen, weil die Politik noch immer so erbärmlich feige ist und sich nicht traut, endlich eine allgemeine Impfpflicht zu verordnen. Das wäre rechtlich laut namhaften Juristen völlig problemlos möglich - hatten wir etwa bei den Pocken, wo von 1939 bis 1980 Impfpflicht herrschte. Die Belastung für das medizinische Personal durch (großteils) ungeimpfte Corona-Patienten (auf den Intensivstationen) ist extrem hoch, das Verständnis von Ärzten und Pflegern für dumme Menschen, Überängstliche und Egoisten, die die Impfung noch immer verweigern, ist langsam aber sicher enden wollend.

Viele verantwortungsbewusste Menschen nutzten die außergewöhnliche Location für die Corona-Impfung.

AUA und Flughafen leben Verantwortung

Vor diesem dramatischen medizinischen Hintergrund haben sich die rot-weiß-rote Traditionsfluglinie Austrian Airlines, der Flughafen Wien und das Rote Kreuz entschieden, eine besondere Impfaktion ins Leben zu rufen. Am heutigen Tag konnten sich Impfwillige in der Business Class einer Boeing 777 der Austrian Airlines kostenlos impfen lassen.

"Nur mit der Impfung werden wir diese Pandemie in den Griff bekommen. Gemeinsam mit Austrian Airlines und dem Roten Kreuz Niederösterreich wollen auch wir unseren Teil dazu beitragen, eine hohe Durchimpfungsrate zu erreichen und diese Krise hinter uns zu lassen".

Flughafen Wien Vorstand Julian Jäger

Flug nach New York zu gewinnen

Der Ansturm war enorm. "Schon als ich in der Früh ankam, standen die Menschen Schlange", schildert die Austrian Wings Fotografin. Alles sei perfekt organisiert gewesen: "Der Check-In erfolgte bei der Besucherwelt. Dort füllte man zuerst den medizinischen Fragebogen aus, anschließend ging es mit einem Bus der Maschine."

Welcome on Board!

Dort angekommen folgte ein ärztliches Gespräch, bei dem der Mediziner auch den zuvor ausgefüllten Fragebogen genau in Augenschein nahm. Erst danach gab es den lebensrettenden Stich, für den man in einem der luxuriösen Business Class Sitze der Triple Seven Platz nehmen durfte. Möglich waren Erst-, Zweit- und Drittimpfungen mit Biontech/Pfizer. Nach der Impfung wurde man von den charmanten Damen und Herren der Cabincrew in die Premium Economy begleitet. "Die Besatzung servierte uns dort Essen und Trinken und erkundigte sich stets nach unserem Wohlbefinden. Es war wirklich perfekt organisiert und ein richtiges Erlebnis", so unsere Fotografin, die sich als verantwortungsbewusstes Mitglied der Gesellschaft gleich selbst ihren dritten Stich abholte. Nach 15 Minuten ging es für die frisch Geimpften dann mittels Transferbus wieder zurück. Unter allen Geimpften verlost die AUA übrigens einen Flug von Wien nach New York für zwei Personen.

"Mit dieser Impfaktion wollen wir einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie in Österreich leisten. Denn wir sind überzeugt: Aus dieser Gesundheitskrise können wir nur gemeinsam fliegen“

AUA-CEO Alexis von Hoensbroech

"Wir sind überwältigt, dass unser Angebot zur Impfung von so vielen Personen angenommen wurde und wir mit dieser Aktion nicht nur ein einzigartiges Erlebnis bieten, sondern auch einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten konnten. Nun heißt es, diesen Weg konsequent weiterzugehen, denn nur eine rasch zunehmende Durchimpfungsrate wird uns die Freiheiten wiedergeben, die wir uns alle so sehr wünschen."

AUA-CEO Alexis von Hoensbroech

Teilnehmer begeistert

Jene rund 200 Personen, die sich heute im Rahmen der Aktion impfen ließen, waren begeistert. So schilderten zwei Geimpfte im Gespräch mit Austrian Wings, dass sie allein wegen dem Ambiente diese Location gewählt hätten. Sie holten sich jeweils ihre Boosterimpfung ab: "Wir lieben das Reisen und die Fliegerei und das war ja in den letzten zwei Jahren alles nur sehr eingeschränkt möglich. Es war einfach ein schönes Gefühl wieder am Flughafen zu sein und dann noch in der Business Class sitzen zu können."

Wer die Karte (links) ausfüllte, nimmt an dem Gewinnspiel teil.

Im Gespräch mit Austrian Wings zeigte sich AUA-CEO Alexis von Hoensbroech zufrieden: "Die heutige Aktion war ein großer Erfolg, denn jeder Stich zählt." Eine Wiederholung dieser Erfolgsgeschichte ist folglich nicht ausgeschlossen.

Übrigens, während manche FPÖ-Politiker und andere Corona-Schwurbler unter anderem (neben viel anderem Blödsinn, den sie verbreiten) davon schwadronieren, dass die Menschen "nach der Impfung reihenweise umfallen" (was natürlich völliger Schwachsinn ist), kollabierte beim heutigen Austrian Wings Lokalaugenschein kein einziger Geimpfter. So viel zur Glaubwürdigkeit der Schwurbler-Fraktion, die genau mit solchen Aussagen jedoch auf unverantwortliche Weise (zumeist einfach gestrickte) Menschen verunsichert und damit möglicherweise von der wichtigen Impfung abhält. Und last but not least halten mehrere Juristen die medizinisch teils absurden Aussagen von FPÖ-Chef Herbert Kickl in Zusammenhang mit Corona sogar für strafrechtlich relevant ...

