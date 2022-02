In der Nacht gab es Berichte, wonach auch weissrussische Kampfjets auf Seiten Russlands in den Krieg eingegriffen haben sollen.

Das ukrainische Militär gab bekannt, dass in der Nacht Flugzeuge von Weissrussland aus in die Ukraine eingeflogen seien und veröffentlichte ein Video, das die Flugzeuge in der Region Gomel zeigen soll.

Der weissrussische Diktator Alexander Lukaschenko gilt als enger Verbündeter des russischen Diktators und Kriegsverbrechers Wladimir Putin.

