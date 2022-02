Ukrainische Heimatverteidiger schießen russischen Kampfhubschrauber ab

Laut ukrainischen Angaben wurde der Helikopter während eines Einsatzes in der Region Kherson abgeschossen und stürzte anschließend brennend in einen Park. Video- und Fotoaufnahmen in sozialen Medien zeigen das ausgebrannte Wrack sowie scharfe Munition an der Absturzstelle.

Bei der abgeschossenen Maschine handelt es sich offenbar um einen Mil Mi-35 Hind, einen Kampfhubschrauber der auch voll ausgerüstete Soldaten ins Kampfgebiet bringen kann. Über das Schicksal der Insassen liegen keine Informationen vor.

(red)