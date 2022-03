Slowakei: Patriot-Flugabwehrsystem wird in Sliac stationiert

Zum Schutz des slowakischen Staatsgebietes verlegt die NATO das Patriot-Flugabwehrsystem in die Slowakei - wir berichteten. Stationiert werden soll es zunächst auf dem Militärflughafen Sliac in der Mittelslowakei.

Wie der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad' erklärte, befinden sich Einheiten mit dem Patriot-Flugabwehrsystem bereits in der Slowakei. Weitere Luftabwehrraketen sollen in den nächsten Tagen in die Slowakei geliefert werden. Das Luftverteidigungssystem werde vorübergehend auf dem Luftwaffenstützpunkt Sliac (im Westen vor allem als ehemaliger Veranstaltungsort des Slovak International Air Fest bekannt) stationiert werden.

"Wir klären derzeit mit Experten die optimale Position, damit der Schutzschirm ein möglichst großes Gebiet der Slowakei umfasst", erklärte Nad' laut slowakischen Medienberichten.

Die MIM-104 Patriot ist ein bodengestütztes Kurzstrecken-Flugabwehrraketen-System zur Abwehr von Flugzeugen, Marschflugkörpern und taktischen ballistischen Mittelstreckenraketen.

Das Flugabwehrraketensystem Patriot ("Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target") dient im Einsatz zur Bekämpfung von Flugzeugen, taktischen ballistischen Raketen und Marschflugkörpern. Erkennt das Radarsystem des Flugabwehrraketensystems Patriot eine Bedrohung, wird dies an die mit zwei Arbeitsplätzen besetzte Feuereinheit weitergeleitet. Das Besondere an der Radartechnik ist der Zusammenschluss mehrerer Radargeräte, die auf ein Antennensystem zugreifen, dessen Antennen sich nicht drehen, sondern deren Richtstrahlen abgelenkt werden. Der Abschuss der Abwehrraketen erfolgt aus der mobilen Startstation (Launcher), die durch das hydraulische Nivellierungssystem einen Neigungsgrad von bis zu 10 Grad ausgleichen kann.

(red)