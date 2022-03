Ukraine-Krieg: Polen wird keine Kampfflugzeuge an Ukraine liefern

Die EU hat laut ukrainischer Regierung zwar angekündigt, Kampfjets an das überfallene Land zu liefern, doch Polen erklärt nun, dass es keine seiner MiG 29 abgeben werde.

Mit Kampfflugzeugen ausstatten wollte die EU die von Russland überfallene ausstatten. Doch dafür kommen lediglich Muster in Frage, mit denen Techniker und Piloten der ukrainischen Streitkräfte vertraut sind, also Flugzeuge aus sowjetisch/russischer Produktion. Maschinen dieser Typen stehen jedoch ausschließlich noch bei einigen osteuropäischen NATO-Mitgliedsländern, darunter Polen im Einsatz.

Doch Polen winkt nun ab. "Wir werden keine Kampfjets in die Ukraine schicken und der Ukraine auch nicht erlauben, unsere Flughäfen zu nutzen. Wir helfen dafür ganz erheblich in vielen anderen Bereichen", erklärte die polnische Regierung am Sonntag.

Die Ukraine hatte gehofft, von Polen MiG 29 Kampfjets zu erhalten.

Polen verfügt aktuell noch über 28 MiG 29, die durch 48 F-16 Fighting Falcon ergänzt werden. Zusätzlich hat Polen 32 F-35 bestellt.

(red)