Russen ließen Flugabwehrwaffen bei Rückzug in befreitem ukrainischen Gebiet stehen.

Ein Aufklärungstrupp der ukrainischen Streitkräfte konnte eine von den russischen Kriegsverbrechern, die am 24. Februar dieses Jahres völkerrechtswidrig in die Ukraine eingefallen sind, zurückgelassene mobile BUK-Stellung in Besitz nehmen.

Die BUK ist ein mobiles Mittelstrecken-Boden-Luft-Lenkwaffensystem, das in der Sowjetunion entwickelt wurde und heute unter anderem von den Streitkräften Russlands verwendet wird.

Flug MH 17 wurde 2014 über der Ostukraine von einer solchen Rakete abgeschossen. Die internationale Gemeinschaft macht Russland für den Abschuss verantwortlich. Dessen Diktator und Kriegsverbrecher Wladimir Putin bestreitet dies jedoch.

(red TM)