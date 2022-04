Zypern könnte Helikopter und Flugabwehrsysteme an die Ukraine liefern

Griechische Medien berichten, dass die USA Zypern um die Lieferung von militärischer Ausrüstung an die Ukraine gebeten haben.

Laut der Athener Zeitung "Kathimerini" haben die USA bei der zypriotischen Regierung angefragt, ob Zypern Waffen aus sowjetisch/russischer Produktion an die ukrainischen Heimatverteidiger liefern könnte. Konkret gehe es um um Kampfhubschrauber des Typs Hind sowie Flugabwehrraketen des Typs BUK.

Zudem könnte Zypern auch russische Kampfpanzer an die Verteidiger der Ukraine liefern.

Hintergrund

Die Truppen des russischen Diktators und Kriegsverbrechers Wladimir Putin haben die Ukraine am 24. Februar dieses Jahres völkerrechtswidrig überfallen. Der Angriffskrieg war von Beginn an von brutalen Kriegsverbrechen der russischen Streitkräfte geprägt, etwa durch die Bombardierung von Krankenhäusern und Wohnvierteln. In einem Kiewer Vorort ermordeten die russischen Kriegsverbrecher bei ihrem Abzug mehrere Hundert unbewaffnete Zivilisten. Die Regierung des russischen Kriegsverbrechers Putin streitet das allerdings ab.

(red)