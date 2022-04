Ukrainische Verteidiger zerstören acht russische Luftziele

"Unsere Luftstreitkräfte konnten zwei russische Flugzeuge, offenbar Su-34, einen Helikopter, eine Drohne und vier Cruise Missiles" zerstören, teilten die ukrainischen Luftstreitkräfte mit. Offenbar wurden die russischen Luftziele durch ukrainische Flugabwehreinheiten vom Boden aus vernichtet.

"Gleichzeitig greifen unsere Kampfflugzeuge weiter russische Bodentruppen an und werden dabei von unseren Jagdfliegerverbänden gesichert", so der Sprecher weiter.

Verteidigen die Heimat weiterhin auch aus der Luft: Ukrainische Kampfpiloten, Symbolbild - Foto: Ukrainische Luftstreitkräfte

Laut ukrainischen Angaben sind bereits knapp 18.000 russische Aggressoren im völkerrechtswidrigen von russischen Kriegsverbrechen geprägten Angriffskrieg gegen die Ukraine gefallen. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben zwar nicht, doch selbst westliche Experten gehen mittlerweile von bis zu 10.000 gefallenen russischen Soldaten aus.

So schreibt Mark F. Cancian, Senior Adviser, International Security Program, am 31. März 2022 auf "CSIS": "NATO estimates that Russia has lost between 7,000 and 15,000 soldiers. Wounded who cannot rapidly return to duty generally number about twice the number of dead. That would mean that Russia has lost between 21,000 and 45,000 troops in four weeks of conflict. To put that into perspective, Russia reported 14,400 killed through 10 years of war in Afghanistan."

Zum Vergleich: Im zehnjährigen Afghanistan-Konflikt verlor die Rote Armee "nur" 14.400 Mann.

