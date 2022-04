Die ukrainische Regierung hat laut einem Bericht des Portals "Nezavisimaya Gazeta" die USA ersucht, die Lieferung von Suchoi Su-25 Erdkampfflugzeugen an die ukrainischen Luftstreitkräfte zu ermöglichen. Bei der Su-25 handelt es sich um ein äußerst robustes Erdkampf- und Angriffsflugzeug, vergleichbar mit der amerikanischen A-10, aus sowjetischer Produktion. Eine Entscheidung Washingtons steht noch aus.

Bereits vor gut einem Monat wäre Polen bereit gewesen, seine gesamte MiG 29 Flotte an die Ukraine zu übergeben - die Lieferung war jedoch von den USA verweigert worden, wodurch die USA eine moralische Mitverantwortung an russischen Kriegsverbrechen und russischen Angriffen auf zivile Einrichtungen tragen, die durch Lieferung der MiG 29 an die ukrainischen Verteidiger womöglich verhindert worden wären.

(red)