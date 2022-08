Antonov trägt Namen ukrainischer "Heldenstädte" in die Welt hinaus

Um den "Heldenmut und den Widerstandsgeist des ukrainischen Volkes zu ehren", benennt die ukrainische Antonov Airlines ihre Frachter jetzt nach Städten, die besonders hart umkämpft waren oder ganz außerordentlich unter dem Terror der russischen Kriegsverbrecherarmee (erst kürzlich wurde ein Video publik, in dem ein russischer Soldat einem ukrainischen Kriegsgefangenen bei vollem Bewusstsein die Genitalien abschneidet) zu leiden hatten.

Die Kampagne steht unter dem Motto "Be Brave Like Ukraine" (Deutsch: "Seit tapfer wie die Ukraine"). In sozialen Medien veröffentlichte Antonov Airlines eine Liste mit den Namen der Flugzeuge:

- AN-124-100, side number UR82029: ВE BRAVE LIKE BUCHA;

- АN-124-100, UR82073: ВE BRAVE LIKE IRPIN;

- AN-124-100М, UR82027: ВE BRAVE LIKE KHARKIV;

- AN-124-100М, UR82007: ВE BRAVE LIKE MYKOLAIV;

- AN-124-100М, UR82008: ВE BRAVE LIKE OKHTYRKA;

- AN-124-100-150, UR82072: ВE BRAVE LIKE KHERSON;

- AN-124-100М-150, UR82009: ВE BRAVE LIKE MARIUPOL;

- AN-28, UR-NTE: ВE BRAVE LIKE CHERNIHIV;

- AN-158, UR-EXJ: ВE BRAVE LIKE VOLNOVAKHA;

- AN-178, UR-EXP:ВE BRAVE LIKE HOSTOMEL

Dazu schreibt das Unternehmen: "On their wings, these airplanes will carry around the world the newest history of Ukrainians who gave everything to save their homeland and resisted the russian invaders. The names of the hero-cities of Ukraine should resound over the planet."

(red)