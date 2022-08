Übergabe slowakischer MiG 29 an ukrainische Heimatschützer rückt näher

Mit Ende des Monats legt unser Nachbar Slowakei seine MiG 29 Flotte endgültig still, um die Flugzeuge der Ukraine zur Verteidigung gegen Russland zu übergeben.

Bereits vor einigen Monaten hatte die Slowakei angekündigt, ihre elf verbliebenen MiG 29 (10 Einsitzer und 1 Doppelsitzer) der ukrainischen Luftwaffe für deren Abwehrkampf gegen die russische Kriegsverbrecherarmee zur Verfügung zu stellen. Voraussetzung für die Übergabe der Maschinen ist allerdings eine Vereinbarung mit Tschechien und Polen zur Sicherung des slowakischen Luftraumes, bis die Slowakei F-16 als Ersatz für ihre MiG 29 erhält. Nun könnte es soweit sein.

Die slowakische Regierung hat angekündigt, die MiG 29 mit September außer Dienst zu stellen und die Jets anschließend der Ukraine kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Damit dürfte das Slovak International Air Fest, das am 27. und 28. August in Malatzka nahe der slowakischen Hauptstadt Pressburg/Bratislava stattfindet, die letzte Gelegenheit in Europa sein, MiG 29 im Rahmen einer Airshow zu bestaunen.

(red)