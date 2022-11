Ukraine: Russland verlor bereits ein Viertel aller Ka-52

Zu Beginn des völkerrechtswidrigen russischen Überfalls auf die Ukraine am 24. Februar dieses Jahres verfügten die russischen Luftstreitkräfte über rund 100 einsatzbereite Kampfhelikopter vom Typ Kamow Ka-52. Bei diesem Typ handelt es sich um den wohl modernsten Helikopter der russischen Streitkräfte.

Laut internationalen Beobachtern gelang es den ukrainischen Heimatschützern in ihrem heroischen Abwehrkampf mittlerweile 25 Ka-52 zu zerstören - das ist ein Viertel der gesamten Flotte. Die meisten Ka-52 seien vom Boden aus durch so genannte Manpads, also tragbare Flugabwehrwaffen zerstört worden.

Die Besatzungen dürften in den meisten Fällen ums Leben gekommen sein. Der Verlust an qualifizierten kampferfahrenen Piloten trifft die Armee des russischen Diktators und Kriegsverbrechers Wladimir Putin mindestens ebenso hart wie die verlorenen Helikopter selbst. Es dauert 1,5 bis 3 Jahre, um einen Einsatzpiloten bis zur "Frontreife" auszubilden.

