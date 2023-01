Russischer Angriffskrieg auf Ukraine: F-16 Produktion soll hochgefahren werden

Hintergrund ist die mögliche Lieferung von F-16 an die ukrainischen Heimatverteidiger.

Der US-amerikanische Rüstungskonzern Lockheed Martin hat angekündigt, die Produktion der F-16 gegebenenfalls hochzufahren. Hintergrund sei, dass "einige Verbündete Kiews versuchen, F-16 an die Ukraine zu liefern", wie Manager Frank St. John gegenüber der "Financial Times" sagte.

"Wir werden die Produktion von F-16 in Greenville (South Carolina) hochfahren, um in der Lage zu sein, alle Länder, die sich für einen Transfer an Dritte entscheiden, um im aktuellen Konflikt zu helfen, ziemlich gut zu versorgen", zitierte das Blatt St. John.

(red)