Ausbildung von F-16 Piloten: Griechenland bietet Ukraine Unterstützung an

Bei einem Besuch in Athen erhielt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj überraschend ein weiteres Unterstützungsangebot.

Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis unterbreitete Selenskyj das Angebot, ukrainische Kampfflieger in Griechenland auf der F-16 auszubilden. Der ukrainische Präsident nahm das Angebot gerne an. "Wir brauchen die Unterstützung Griechenlands bei der Vorbereitung unserer Piloten für das Muster F-16", erklärte Selenskyj im Anschluss an das Gespräch..

Die griechische Luftwaffe betreibt aktuell mehr als 150 Kampfflugzeuge des Typs F-16, darunter fast 40 zweisitzige Maschinen, die auch für das Pilotentraining eingesetzt werden können.

