F-16 für Ukraine: Niederlande und Dänemark machen fixe Zusage

Die Ausbildung von ukrainischen Technikern und Piloten für das Muster F-16 läuft bereits - Austrian WIngs berichtete. Und nun erhielt die von Russland völkerrechtswidrig überfallene Ukraine gleich von zwei NATO-Staaten die verbindliche Zusage über die Lieferung von F-16 Kampfjets.

Sowohl Dänemark als auch die Niederlande werden der Ukraine F-16 zur Verteidigung gegen die russische Aggressionsarmee zur Verfügung stellen, sobald ukrainische Piloten und Techniker entsprechend ausgebildet sind.

"Die Niederlande und Dänemark verpflichten sich, F-16 an die Ukraine zu übergeben, sobald die Bedingungen für einen derartigen Transfer erfüllt sind", erklärte der niederländische Ministerpräsident Rutte bei einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf einem Luftwaffenstützpunkt in Eindhoven (NL).

Dass die Lieferung der F-16 auf dem Luftwaffenstützpunkt Eindhoven bekannt gegeben wurde, ist ein deutliches Signal an den Terrorstaat Russland: Denn hier kamen vor neun Jahren auch die niederländischen Opfer von MH 17 an, nachdem Russland die Boeing 777 der Malaysia Airlines abgeschossen hatte. Alle Menschen an Bord kamen ums Leben, der Großteil der Opfer des russischen Terrors waren Niederländer.

Insgesamt soll die Ukraine in einer ersten Lieferung 42 gebrauchte F-16 erhalten.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges verteidigt sich die ukrainische Luftwaffe mit Mustern aus sowjetischer Produktion, darunter MiG 29, Su-24, Su-27 oder Su-25. Allerdings sinkt der Klarstand dieser Maschinen laufend.

(red)