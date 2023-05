Störten Luftfahrtmesse: Klima-Chaoten festgenommen

Radikale Klima-Chaoten haben die Messe EBACE in Genf gestört. Mehrere von ihnen wanderten daraufhin in Polizeigewahrsam.

Rund 50 Personen, die sich selbst als "Klimaaktivisten" bezeichneten, störten am Dienstag die derzeit in Genf stattfindende Messe EBACE, wo sie ein Verbot von Executive Jets forderten. Die Chaoten betraten mutmaßlich rechtswidrig das Flughafenvorfeld (Airside-Bereich), womit auch ein mögliches kriminelles Verhalten im Raum steht, ketteten sich laut Schweizer Agenturmeldungen an Flugzeuge und behinderten rund eine Stunde lang den Verkehr am Flughafen Genf. Es gab Verspätungen, außerdem mussten mehrere Flüge auf andere Flughäfen umgeleitet werden, wodurch zusätzlicher Kraftstoffverbrauch entstand.

Die Exekutive musste eingreifen, um Recht und Ordnung wieder herzustellen. Die Klima-Chaoten wurden festgenommen.

(red)