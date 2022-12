Kriminelle Klima-Radikale schlugen auch am Hauptstadtflughafen in Berlin zu

Nicht nur in München, sondern auch in der deutschen Hauptstadt Berlin haben sich mutmaßliche Kriminelle (es gilt die Unschuldsvermutung), die vorgeben, das Klima schützen zu wollen, durch Sachbeschädigung rechtswidrig Zutritt zum Flughafen verschafft. Dank eines raschen Einsatzes der Sicherheitskräfte hatte die Aktion kaum Auswirkungen auf den Flugverkehr. Nachdem kriminelle Klima-Chaoten erst vor ein paar Wochen den Flugverkehr in Berlin rechtswidrig lahmgelegt hatten, hatte der deutsche Hauptstadtflughafen seine Sicherheitsvorkehrungen zur Abwehr derartiger Extremisten-Aktionen hochgefahren.