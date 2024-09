Air Serbia verlängert Flüge nach Mostar bis 2025

Air Serbia und der Flughafen Mostar haben ihre Zusammenarbeit um ein weiteres Jahr verlängert. Demnach wird die nationale serbische Fluggesellschaft bis Oktober 2025 weiter zwischen Belgrad und Mostar fliegen. Air Serbia fliegt die beliebte Stadt in Bosnien und Herzegowina dreimal wöchentlich an, und zwar montags, freitags und sonntags, mit einer Flugdauer von etwa 50 Minuten.

„Wir haben die Direktverbindung zwischen Belgrad und Mostar am 15. April 2024 nach 30-jähriger Unterbrechung wieder aufgenommen. In den ersten drei Monaten hatten wir, mit über 6.000 Passagieren, eine sehr gute Kabinenauslastung. Juli war der Monat mit dem höchsten Passagieraufkommen auf der Strecke, mit einer sehr hohen Auslastung. Dies zeigt, dass die Direktflüge zwischen Belgrad und Mostar für unsere Fluggäste von großer Bedeutung sind. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und die Aufrechterhaltung des Linienflugverkehrs zwischen den beiden Städten“, sagte Boško Rupić, General Manager Commercial and Strategy bei Air Serbia.

Das Management des Flughafens Mostar unter der Leitung von Direktor Marko Đuzel und Geschäftsführerin Ibrica Berberović zeigte sich zufrieden mit den Ergebnissen der neu eingerichteten Flugverbindung zwischen Mostar und Belgrad und dankte erneut der nationalen serbischen Fluggesellschaft Air Serbia.

„Wir unterstützen die Fortsetzung der Verbindung im Winterflugplan. Die Flüge in der Winterzeit sind sehr wichtig, da Geschäftsleute, Touristen und andere Passagiere über Belgrad nach Mostar und umgekehrt in die ganze Welt fliegen können. Wir möchten betonen, dass die Bürger von Mostar sehr positiv auf die Aufnahme dieser Verbindung reagiert haben, denn Air Serbia bietet gute Flugverbindungen von Mostar über Belgrad nach Wien, Salzburg und viele andere Städte. Wir hoffen, dass dies nur der Anfang einer langjährigen Zusammenarbeit ist“, sagten der Direktor des Flughafens Mostar, Marko Đuzel, und die Geschäftsführerin Ibrica Berberović.

Die serbische Fluggesellschaft fliegt 17 Städte in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens an.

Wien – Mostar – Wien Winterflugplan (W24/25) – Ortszeit

Flugnr. von bis Freq. Abflug Abflug Zeit Ankunft Ankuft Zeit Reisezeit JU 311 01-Nov-24 28-Mar-25 Montag, Freitag, Sonntag Wien (VIE) 09:50 Belgrad (BEG) 11:10 JU 634 01-Nov-24 28-Mar-25 Montag, Freitag, Sonntag Belgrad (BEG) 13:40 Mostar (OMO) 14:30 04:40h JU 635 01-Nov-24 28-Mar-25 Montag, Freitag, Sonntag Mostar (OMO) 15:15 Belgrad (BEG) 16:05 JU 314 01-Nov-24 28-Mar-25 Montag, Freitag, Sonntag Belgrad (BEG) 18:35 Wien (VIE) 20:05 04:50h

Salzburg – Mostar - Salzburg Winterflugplan (W24/25) – Ortszeit

Flugnr. von bis Freq. Abflug Abflug Zeit Ankunft Ankuft Zeit Reisezeit JU 315 01-Nov-24 28-Mar-25 Freitag Salzburg (SZG) 09:30 Belgrad (BEG) 11:20 JU 988 01-Nov-24 28-Mar-25 Freitag Belgrad (BEG) 13:40 Mostar (OMO) 14:30 05:00h JU 989 01-Nov-24 28-Mar-25 Montag Mostar (OMO) 15:15 Belgrad (BEG) 16:05 JU 310 01-Nov-24 28-Mar-25 Montag Belgrad (BEG) 17:50 Salzburg (SZG) 19:50 04:35h

(red / JU)