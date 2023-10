Islamischer Terror gegen Israel: AUA entscheidet heute über Israel-Flüge

"Es war Pearl Harbor und 9/11 zusammen", so fasste ein israelischer Militärsprecher die seit Samstag andauernden Terroranschläge der radikal-muslimischen Terrororganisation Hamas zusammen. Neben tausenden Raketen drangen auch rund 1.000 Terroristen nach Israel ein und ermordeten dort Frauen, alte Menschen und sogar Babys.

Juden unter "Allahu-akbar!"-Rufen abgeschlachtet, Risiko für Juden auch in Europa durch arabische Migranten

Austrian Wings liegen Videoaufnahmen vor, die wir nicht teilen oder veröffentlichen werden, auf denen aber zu sehen ist, wie Araber wie in Trance unter fanatischen "Allahu-akbar!"-Rufen Juden bestialisch massakrieren. Auf CNN berichtete ein israelischer (Not-)Arzt von dem, was der Terroristenmob in seinem gewaltbereiten Antisemitismus angerichtet hat. Gleichzeitig feierten in Österreich und Deutschland Migranten aus islamisch geprägten Ländern den Terroranschlag auf Israel. Deutsche Medien berichten zudem, dass es auch Videos aus Unterkünften von Asylwerbern gebe, in denen aus islamischen Ländern stammende Asylsuchende ebenfalls die Terroranschläge feiern.

Arik Brauer: "Wir haben ein Problem mit dem Islam"

Der große jüdische Österreicher Arik Brauer sagte in Zusammenhang mit muslimischem Antisemitismus schon im Dezember 2018 in einem Interview mit der linksliberalen Zeitung "Falter" wörtlich: "Wir haben ein Problem mit dem Islam" und präzisierte gegenüber dem "Kurier": "Das ist für mich ein Fakt. Ein neuer Antisemitismus wurde mit den Flüchtlingen importiert. Natürlich gibt es immer andere, die anders empfinden. Aber ich sage, dass die Mehrheit der arabischen Muslime die Juden hassen". Brauer erklärte auch, dass es aus dieser Ecke in Europa immer mehr Übergriffe gegen Juden gebe. Der deutsch-ägyptische Politologe Hamed Abdel-Samad warnte bereits 2016 in einem Interview mit der linksliberalen Tageszeitung "Der Standard" vor dem radikalen politischen Islam und sagte damals wörtlich: "Wir haben eine richtige Gewaltseuche im Herzen des Islam".

Erste Politiker in Deutschland fordern daher mittlerweile die Abschiebung jener Migranten, die den Terror auf Israel gutheißen und Deutschlands größte Zeitung veröffentlichte einen treffenden Kommentar zum Thema: "Keine Toleranz den Intoleranten", mit dem Grundtenor: "Wer in unserem Land mit unserer Freiheit, mit unserem Frieden und unseren Werten leben will, muss sich an unsere Spielregeln halten!" In Österreichs Medien sucht man derart klare Worte bisher vergeblich.

AUA entscheidet heute über Tel Aviv Flüge

Als Konsequenz aus dem radikal-islamischen Terror gegen Israel vom Wochenende strich auch die rot-weiß-rote Traditionsfluggesellschaft Austrian Airlines erst einmal alle Flüge von und nach Israel. Heute soll die Lage neu evaluiert werden, wie AUA-Sprecheri Barbara Greul gegenüber Austrian Wings erläuterte: "Vor dem Hintergrund der aktuellen Lage in Israel hat Austrian Airlines entschieden, alle Flüge von und nach Tel Aviv bis einschließlich heute, Montag, 9. Oktober 2023 zu streichen. Betroffene Fluggäste wurden entsprechend informiert. Wir stehen laufend in engem Kontakt mit den Behörden und bewerten die Sicherheitslage kontinuierlich. Die Sicherheit unserer Passagiere und unserer Crews hat natürlich höchste Priorität. Heute im Laufe des Tages werden wir die Entscheidung über eine mögliche weitere Durchführung unseres Flugprogramms von und nach Israel treffen."

Austrian Wings wird weiter berichten und steht fest an der Seite Israels.

