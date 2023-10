Radikal-islamischer Terror gegen Israel: AUA und Lufthansa setzen Flüge nach Tel Aviv weiter aus

Aufgrund der sich weiterhin unklar entwickelnden Situation in Israel und nach intensiver Analyse der Lage haben Austrian Airlines und die weiteren Fluggesellschaften der Lufthansa Group entschieden, die regulären Flüge von und nach Tel Aviv bis einschließlich Dienstag, 31. Oktober 2023, auszusetzen.

"Wir bedauern, diese Entscheidung so treffen zu müssen. Unsere Passagiere werden gebeten, sich mit unseren Servicecentern in Verbindung zu setzen. Wir beobachten die Sicherheitslage in Israel selbstverständlich weiterhin intensiv und stehen in engem Kontakt mit den Behörden. Sicherheit hat oberste Priorität", teilte die AUA in einer Aussendung mit.

(red / OS)