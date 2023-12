Enteisungssystem fiel auf AUA-Flug aus

Eine Maschine der Austrian Airlines musste wegen technischer Probleme außerplanmäßig in Venedig zwischenlanden.

Als Kurs OS 575 sollte der Embraer E195, OE-LWF, am 30. November von Wien nach Genf fliegen. Doch während des Reisefluges traten in einer Höhe von 32.000 Fuß technische Probleme auf, die zu einer Ausweichlandung in Venedig führten.

Wie der renommierte "Aviation Herald" berichtet, sei das Enteisungssystem für die Tragflächen während des Fluges ausgefallen. Eine Reparatur in Venedig sei nicht möglich gewesen, da es vor Ort keinen qualifizierten Techniker gegeben habe. Die Passagiere wurden in Hotels untergebracht und konnten ihre Reise erst am nächsten Tag fortsetzen.

(red)