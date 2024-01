Bildband: Die legendäre An-225 "Mrija" in Österreich

Heute vor 2 Jahren landete die An-225 das letzte Mal in Österreich. Etwa 1 Monat später wurde sie durch die russische Aggression gegen die Ukraine zerstört. Rechtzeitig zu diesem traurigen Jubiläum ist jetzt ein hochwertiger Bildband erschienen, der mit traumhaften Fotos die Besuche der An-225 in Linz noch einmal lebendig werden lässt.

Sie war das weltgrößte Frachtflugzeug der Welt. Insgesamt fünf Mal besuchte die An-225 „Mrija“, das fliegende Wahrzeichen der Ukraine, Österreich. Ihr letzter Besuch datiert auf den 24./25. Jänner 2022. Rund einen Monat später wurde dieses einzigartige sechsstrahlige Flugzeug durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zerstört. Der neue Bildband von Autor und Fotograf Patrick Huber erinnert nun an die Flüge der An-225 nach Österreich.

Mit 84 Metern Länge, mehr als 88 Metern Spannweite, ihrem gewaltigen Doppelleitwerk und ihren sechs Triebwerken war die ukrainische Antonov An-225 „Mrija“ ein wahrer Gigant der Lüfte. Nur ein einziges Exemplar dieses Riesenfrachters wurde jemals gebaut. Seit 2001 betrieb die ukrainische Antonov Airlines das Flugzeug mit der Kennung UR-82060 und vercharterte es für spezielle Frachtmissionen auf der ganzen Welt. Am 27. Februar 2022 dann das traurige Ende dieses Unikats: Neben vielen Menschenleben, fiel auch die An-225 dem brutalen russischen Überfall auf die Ukraine zum Opfer und wurde auf ihrer Heimatbasis, dem Antonov-Werksflughafen Kiew-Hostomel, zerstört. Doch weltweit lebt die Erinnerung an die „Mrija“, das ukrainische Wort für „Traum“, weiter ‒ auch in Österreich. Denn zwischen 2003 und 2022 besuchte die An-225 wiederholt auch auf dem Flughafen Linz Hörsching.

Im nun erschienenen Buch „Die legendäre An-225 ,Mrija’ in Österreich“ beleuchtet der Autor und Fotograf Patrick Huber die Entwicklungs- und Einsatzgeschichte dieses besonderen Luftfahrzeugs und legt darüber hinaus den bildlichen Fokus mit beeindruckenden Fotografien auf die Flüge der Maschine nach Österreich.

Mit seinem Bildband „Die legendäre An-225 ,Mrija’ in Österreich“ hat der Autor eine bleibende Erinnerung an diese luftfahrthistorischen Ereignisse geschaffen und diesem ikonischen Flugzeug damit zugleich ein Denkmal für die Ewigkeit gesetzt.

• Format: A4 Querformat

• Papierqualität: 170g/m2

• 60 Seiten

• 47 Abbildungen

• ISBN: 978-3-758461-25-5



Erhältlich ist das Buch „Die legendäre An-225 ,Mrija’ in Österreich“ ab sofort über den Webshop des Verlages „Epubli“. Außerdem kann es unter Angabe der ISBN über alle Buchhandlungen sowie diverse Onlineplattformen bezogen werden.

