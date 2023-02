AN-225 hebt digital wieder ab

Das legendäre durch den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zerstörte Flugzeug soll zumindest in virtueller Form auferstehen. Mit dem Projekt soll der geplante Wiederaufbau der echten AN-225 unterstützt werden.

Austrian Wings Leser kenne die Vorgeschichte - die weltweit einzigartige AN-225 wurde durch den vom russischen Diktator und Kriegsverbrecher Wladimir Putin von Zaun gebrochenen russischen Angriffskrieg gegen die Urkaine auf dem Flughafen Kiew Hostomel zerstört. Zwar hat die Ukraine den Wiederaufbau dieser Luftfahrtikone angekündigt, doch ob diese Pläne jemals umgesetzt werden, erscheint fraglich.

Jetzt soll die AN-225 zumindest im Flight Simulator wieder abheben. Microsoft will das virtuelle Flugzeug im Rahmen einer Lizenzvereinbarung mit Antonov und dem Simulationsspezialisten iniBuilds möglichst detailgetreu digital nachbauen. Berichten zufolge soll auch der langjährige ehemalige AN-225-Pilot Dmytro Antonov an dem Projekt beteiligt sein, um das Cockpit möglichst authentisch zu entwickeln.

"Bereits am 27. Februar 2023, dem ersten Jahrestag der Zerstörung des Originals, soll sich die virtuelle Antonov An-225 im Microsoft Flight Simulator in die Lüfte erheben. Verfügbar ist das Flugzeug im Rahmen eines DLCs zum Preis von 20 US-Dollar, wobei sämtliche Erlöse an Antonov oder aber die Ukraine gehen sollen", schreibt Computerbase.

(red)