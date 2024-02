Fix: Erste Boeing 787 Dreamliner für die AUA im Anflug auf Wien

Schon in wenigen Wochen schlägt die AUA ein neues Kapitel in der Geschichte ihrer Langstreckenflotte auf. Die rot-weiß-rote Traditionsairline bestätigte Austrian Wings Informationen, wonach die Ankunft der ersten Boeing 787-9 Dreamliner unmittelbar bevorsteht.

Vor rund 10 Monaten, im April 2023, verlautbarte Austrian Airlines, dass "Anfang 2024" die erste von insgesamt zehn Boeing 787-9 Dreamliner der AUA in Wien eintreffen soll. Bereits "im Sommerflugplan 2024" war der Einsatz des neuen Flugzeuges geplant. Dann geschah erst einmal - nichts. Bis dato wurde seitens der AUA kein Datum für die Auslieferung genannt.

Wie Austrian Wings vor wenigen Tagen allerdings aus für gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen erfuhr, könnte es jetzt schneller als erwartet gehen. Noch in diesem Monat, also im Februar, soll die erste von insgesamt zehn Boeing 787-9 Dreamlinern der AUA auf dem Flughafen Wien eintreffen. Bevor die Maschine danach regulär "auf Strecke" gehen kann, steht allerdings noch einiges an Arbeit und Organisation an. Zudem erfolgen in Taipeh, wo auch die größeren Wartungen der Boeing 767 durchgeführt werden, noch technische Arbeiten. Die Ankunft der zweiten Boeing 787-9 Dreamliner auf dem Flughafen Wien ist für Ende April oder Anfang Mai geplant. Weil die ursprünglich geplanten Maschinen (Neubestellungen der Konzernmutter Lufthansa) nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen, erhält die AUA nun zwei gebrauchte Maschinen, die zuvor bei einer anderen Airline im Einsatz standen.

AUA bestätigt Austrian Wings Informationen

Auf Anfrage bestätigte die Pressestelle der Austrian Airlines die Austrian Wings vorliegenden Informationen.

"Die erste B787 wird Ende Februar in Wien eintreffen, wo sie technisch übernommen wird und erste Arbeiten bei der Austrian Technik stattfinden. Danach wird das Flugzeug zum Langstreckenwartungsbetrieb nach Taipeh überstellt. Der zweite Flieger wird direkt nach Taipeh fliegen, wo ebenso technische Arbeiten geplant sind. Die Rückkehr nach Wien wird Anfang Mai 2024 erwartet."

AUA-Sprecherin Lara M. Petritsch gegenüber Austrian Wings

Damit wäre der Einsatz der ersten Boeing 787-9 Dreamliner im Laufe des Sommerflugplans 2024 realistisch.

