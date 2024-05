AUA Dreamliner kehrt heute nach Wien zurück - danach sofort Trainingsflüge

Es wird ernst mit der Erneuerung der Langstreckenflotte für Austrian Airlines. Nach Wartungsarbeiten in Taiwan und der Lackierung in Spanien kehrt der erste Dreamliner heute nach Wien zurück. Danach beginnt gleich das Crewtraining.

Während sich die OE-LPM noch in Taiwan befindet, hat der andere für die AUA bestimmte Boeing 787-9 Dreamliner, die OE-LPL das Wartungsprogramm bereits erfolgreich durchlaufen (wir berichteten) und danach Kurs auf das spanische Teruel genommen. Dort erhielt die Maschine vorerst allerdings nur eine neutrale weiße Bemalung anstelle des AUA-Farbenkleides. AUA-Sprecherin Anita Kiefer dazu gegenüber "Austrian Wings": "Unsere Experten erarbeiten derzeit einen Plan, um festzulegen, wann eine Lackierung in rot-weiß-roter Livery umsetzbar ist. Ein endgültiges Datum wurde noch nicht festgelegt. Der zweite Dreamliner soll bereits in entsprechender Austrian-Livery kommen."

Mit dem zweiten Dreamliner meint Sprecherin Kiefer die derzeit in Taiwan befindliche OE-LPM. Beide Maschinen wurden - wie berichtet - gebraucht von der vietnamesischen Bamboo übernommen.

Ankunft heute, Training startet sofort

Die OE-LPL soll heute gegen 14:30 Uhr auf dem Flughafen Wien Schwechat landen. Gleich danach beginnt das praktische Crewtraining für die Piloten, die bereits zuvor am Simulator ihr Typerating absolviert haben. Noch am heutigen Tag sind mehrere Trainingsflüge mit Start und Landung in Wien geplant, weitere Ausbildungsflüge sollen in den nächsten Tagen folgen. So werden unter anderem am Wochenende mehrere Trainingsflüge mit Starts und Landungen durchgeführt, die von Wien Schwechat zum slowakischen Hauptstadtflughafen und wieder zurück nach Wien Schwechat führen.

Ihren ersten kommerziellen Flug mit Passagieren dürfte der noch weiße Dreamliner dann zwischen 20. und 25. Mai für Austrian Airlines absolvieren. Ein offizielles Datum dafür wurde von der AUA noch nicht verlautbart.

Üblicherweise wird die Einflottung eines neuen Typs durch eine Fluglinie mit geladenen Gästen und Medienvertretern groß zelebriert. Der diesbezügliche Festakt war bereits angesetzt, aufgrund des Tarifkonfliktes jedoch abgesagt worden. Ihn nachzuholen ist offenbar nicht geplant. AUA-Sprecherin Anita Kiefer bestätigte auch unsere diesbezüglichen Recherchen: "Es ist richtig, dass kein Roll-In Event stattfindet."

