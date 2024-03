Erste Boeing 787 Dreamliner für AUA kommt zwischen 22. und 25. März nach Wien

In wenigen Tagen soll es endlich wirklich soweit sein: Der erste Dreamliner für die AUA landet in Wien. Das bestätigte die AUA-Pressestelle bereits am 13. März gegenüber Austrian Wings. Da sich in der Vergangenheit die Termine jedoch wiederholt verschoben haben, haben wir mit der Veröffentlichung dieser Nachricht bewusst etwas zugewartet.