Fotostrecke: AUA Dreamliner OE-LPM hob erstmals ab Wien ab

Rund drei Wochen lang arbeiteten Techniker von Austrian Airlines an der am 26. März in Wien eingetroffenen OE-LPM, und nun war es soweit: Am gestrigen Sonntag erhob sich die erste Boeing 787 Dreamliner der AUA erstmals von Wien aus in die Luft. Allerdings befanden sich noch keine Passagiere an Bord, sondern die Flüge dienten dem Crewtraining.

Geflogen wurde sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag. AUA-Sprecherin Sophie Matkovits bestätigte die Trainingsflüge gegenüber "Austrian Wings", lehnte jedoch jeden weiteren Kommentar zum Crewtraining ab, "insbesondere vor dem Hintergrund der laufenden KV-Verhandlungen".

Bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein ließen es sich zahlreiche Schaulustige und Planespotter nicht entgehen, das künftige Flaggschiff der AUA-Langstreckenflotte bei den Manövern zu beobachten.

Demnächst wird die OE-LPM dann nach Taiwan überstellt werden (ihre Schwestermaschine befindet sich bereits dort), wo sie die AUA-Lackierung erhält.

Voraussichtlich ab Mitte Juni will die AUA ihre beiden Dreamliner dann im regulären Langstreckenverkehr einsetzen. Der Erstflug ist nach aktuellem Stand nach New York geplant.

Fotoimpressionen

Die Crew führte mehrere Übungsflüge durch - am Nachmittag wiederholten sich die Start- und Landemanöver - Foto: Tobias Bosina

In wenigen Wochen schon sollen die "Papa Mike" und ihre Schwestermaschine das AUA-Farbenkleid tragen - Foto: www.der-rasende-reporter.info

Foto: www.der-rasende-reporter.info

(red)